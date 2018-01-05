В первый рабочий день 2018 года в Шевченковском райсуде Киева произошло важное событие. Автоматизированная система распределения судей формировала коллегию, которой предписано вынести приговор по одному из самых громких политических убийств постмайданного периода истории Украины.

Речь идет о расстреле 16 апреля 2015 года во дворе своего дома журналиста и писателя Олеся Бузины.

Спустя без малого три года следствия, громких заявлений и скандалов наконец-то был дан старт началу судебного разбирательства и утверждена тройка служителей Фемиды.

Председательствующим по делу стал назначенный прямо под Новый год президентом на пост судьи Евгений Сидоров. В коллегию к которому включили еще одну новоназначенную судью Татьяну Левицкую, а также Олега Линника, ставшего героем многочисленных публикаций после того, как он отпустил на свободу Евгения Крысина. Подозревавшегося, как известно, в соучастии убийству журналиста Вячеслава Веремия в разгар событий Евромайдана.

По иронии судьбы, именно Линнику, вместе с двумя другим судьями, компьютерная система доверила поставить точку в истории убийства коллеги Веремия.

И, в конечном счете, решить - действительно ли представители нацоналистических организаций Андрей Медведько и Денис Полищук расстреляли не скрывавшего своей оппозиционности по отношению к власти Олеся Бузину.

Уже через месяц, 9 февраля, суду предстоит собраться на подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.

"Страна" собрала вместе общедоступную часть того, что известно об этой трагической истории.

Следствие вели рывками

Анализ обстоятельств дела позволяет говорить, что само расследование убийства Олеся Бузины четко делится на несколько этапов.

Вскоре после гибели журналиста официальное следствие вышло на двух подозреваемых, получив большую часть улик, позволяющих говорить о виновности националистов.

Полищук и Медведько были арестованы и помещены под стражу.

"Доказательств там довольно. Во-первых, экспертизы ДНК на медицинских масках, в которых были убийцы. Во-вторых, покупка ими машины за месяц до совершения преступления. В-третьих, их, хотя и по силуэтам и общим чертам, но опознали свидетели", - описывает "Стране" активы следствия, собранные против Медведько и Полищука в первые месяцы после расстрела Бузины источник в силовых структурах.

Уже в 2015 году правоохранители считали, что дело можно было передавать в суд.

Однако этого тогда не произшло.С конца 2015 года начались загадочные пертурбации, которые позволяли говорить о попытки развалить дело. Опрошенные "Страной" представители следствия тогда это напрямую связали с давлением национал-радикалов и большой политикой в деле.

"Каждое заседание суда по мере пресечения превращалось в митинг, росло давление со стороны националистов на власть и, в конце 2015 года, наше руководство решило дать заднюю", - говорил нам в начале 2016 года один из представителей следствия.

В итоге, оба подозреваемых оказались на свободе. Более того, само уголовное дело зачем-то направили в Одессу. Только после шума, который подняли на этот счет адвокаты матери Бузины, производство вернули в столицу.

Но и здесь поставили его на паузу, приостановив расследование. За это время которой тихой сапой истек отведенный срок досудебного следствия.

Едиственным событием, которое произошло по этому делу в 2016 году был повторный отбор проб ДНК Полищука и Медведько, совершенных со скандалом и в принудительном порядке. Видео этого инцидента до сих пор можно найти в сети.

Спустя месяц генпрокурор Юрий Луценко заявил - именно от результатов повторных проб ДНК националистов во многом зависят дальнейшие перспективы дела Бузины.

Кроме того, по данным "Страны" следствие ждало результаты отправленного в рамках процедуры международной правовой помощи запроса в США.

Следователи просили получить от социальной сети Фэйсбук доступ к переписки подозреваемых в мессенджере ФБ, а также данные об их геолокации. Эти сведения, по мнению следствия, могли бы разрушить алиби националистов, на который делает упор их защита.

Защитная линия строится на показаниях побратимов и перекладывании вины на "Лесника"

Сам Полищук и Медведько своей вины не признают, а адвокаты называют их преследование "политической местью" со стороны ряда бывших высокопоставленных чинов МВД.

"Доказательств вины ребят в этом деле нет", - сказал "Стране" адвокат националистов Сергей Войченко. Позиция защиты держится на нескольких моментах.

Во-первых, наличие алиби. Как заявили под присягой сразу несколько побратимов Полищука и Медведько, 16 апреля 2015 года они находились за сотни километров от столицы.

Андрей - на базе "Правого сектора" под Днепром, а Денис - на боевом задании под Авдеевкой в зоне АТО.

Во-вторых, защита подозреваемых указывает на то, что есть третьи лица, которые уже взяли расстрел Олеся на себя.

Подтверждением этого заявляется интервью бойца ДУК ПС Александра Морозова (позывной "Ронин"), где он называет убийцами Бузины так называемую "группу Лесника". Ее возглавлял Олег Мужчиль, который ранее входил в ряды "Правого сектора" и был убит сотрудниками СБУ в ходе спецоперации в декабре 2015 года. После его гибели "Ронин" заявил, что "Лесник" якобы и расстрелял оппозиционного журналиста.

Впрочем, источники "Страны" в следствии скептически оценивают эти аргументы.

"На мертвого Лесника, конечно, легко свалить вину. Он же уже ничего не скажет. А что касается алиби - так это ж конечно, что побратимы готовы дать любые показания, чтобы доказать невиновность Полищука и Медведько", - говорит "Стране" источник близкий к следствию.

Собственно для того, чтобы выяснить где находились и чем занимались подозреваемые и был послан требование в США.

По данным наших источников ответ уже получен. "Фэйсбук дал не всю информацию, что мы просили, но кое-что интересное в качестве доказательной базы там есть", - сказали "Стране" в правоохранительных органах.

Тем временем, время шло. С момента взятия образцов ДНК почти год по делу царила полная тишина.

Но о нем Генпрокуратуре стали напоминать все чаще.

В мае 2017 года Луценко пришлось отвечать на вопрос о Бузине с трибуны Рады. Он сказал, что вскоре дело будет передано в суд.

В июне 2017 года глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила об обеспокоенности отсутствием надлежащего расследования дела Олеся Бузины.

Вскоре после этого, 23 июня, прокуратура объявила, что следствие завершено и стороны приступили к ознакомлению с результатами дела.

Наконец, в ноябре обвинительный акт направили в Шевченковский суд.

Убийство без заказчика

Между тем, с самого начала расследования ретушировался один из важнейших вопросов: был ли у преступления клиент или убийцы действовали по собственной инициативе?

Как следует из обнародованного в соцсетях обвинительного акта, в качестве мотива убийства прокуроры указывают идеологическую неприязнь Полищука и Медведько к Олесю. Дескать, они "пошли на дело" по своей инициативе.

Как писала "Страна", Бузина и националисты действительно были непримиримыми и давними идеологическими противниками.

Однако, есть большие сомнения в том, что подозреваемые действовали в одиночку.

"Понимаете, Медведько и Полищук - это исполнители. Это не идеологи движения, а потому трудно поверить в то, что они действовали по личной инициативе", - говорил "Стране" еще в 2016 году источник в следствии.

По его словам, было похоже на то, что если подозреваемые и совершили убийство, то сделали это по приказу. "Приказ мог поступить от руководителя одной из националистических организаций, который являлся авторитетом для Медведько и Полищука. И именно этот руководитель и мог принять заказ от неизвестных лиц", - говорит источник.

Более того, по информации, которая курсирует в силовых структурах и в адвокатских кругах Киева, этот "руководитель" даже был задержан в самом начале расследования. Однако, по непонятным причинам его вскоре отпустили, а все упоминания о нем из дела удалили по приказу "сверху".

Сомнения в официальной версии об отсутствии заказчиков еще более усилились после того, как в распоряжение "Страны" летом 2017 года от источников в следственной группе были переданы материалы о наличии у радикалов "кураторов" в силовых структурах.

Благодаря этим документами стало известно, что несколько месяцев накануне преступления Медведько находился под негласным наблюдением СБУ и МВД по делу, которое вела милиция по другому делу.

Во-первых, из текста переданных "Стране" справок оперативников, которые "вели" националиста накануне убийства Бузины, следует: еще в конце марта 2015 года Медведько активно готовился к некому большому делу. Он искал машину, тренировал своих "бойцов", а также, что очень интересно, общался с неким Романом. Этот мужчина "наружкой" был идентифицирован как прежний сотрудник милиции, входящий в так называемый "седьмой отдел" - подразделение УОС (Управление оперативной службы - секретная структура, занимается наружным наблюдением, в ней, например, работал генерал Пукач).

Во-вторых, отчеты наружки по Медведько неожиданно прекратились 8 апреля 2015 года - именно в тот день, когда будущие киллеры впервые появились для наблюдения около дома Бузины на улице Дегтяревской в Киеве.

"Есть два варианта, - говорил на этот счет наш источник. - Или же кто-то дал команду прекратить наблюдение. Или же потом материалы были изъяты из дела. В обоих случаях это крайне подозрительная ситуация, которая может указывать на то, что кто то из силовых структур был в курсе того, что готовилось преступление".

Источник указывал, что помимо оперативника УОС Романа в поле зрения "наружки" попал, по его сведениям, и действующий сотрудник СБУ. С ним также встречался Медведько накнауне гибели Бузины, но записи об этом рандеву также странным образом не сохранились.

В любом случае, крайне удивителен сам по себе факт того, что за одним из подозреваемых в убийстве накануне преступления велась слежка, но об этом никто официально в процессе расследования убийства не заявлял.

Статья с этими данными, которые, во-многом переворачивают представление о подготовке убийства Олеся, была опубликована на "Стране" днем 22 июня 2017 года. А уже вечером в редакцию нашего сайта ворвалась полиция и задержала главного рдактора Игоря Гужву по сфабрикованному делу о вымогательстве...

Судебная эпопея рискует превратиться в сериал

Итак, можно констатировать, что дело ушло в суд без учета версии о наличии заказчиков.

Ввиду этого о всеобъемлющем расследовании говорить вряд ли приходится. Потерпевшая сторона уже подала иск в ЕСПЧ, надеясь таким образом (а также за счет давления со стороны международных организаций) действительно вынудить украинских правоохранителей довести дело до логического финала.

Впрочем, надеяться на быстрые или хотя бы приближенные к разумным сроки рассмотрения даже такого "усеченного дела" в судебном порядке вряд ли стоит.

Защита Медведько и Полищука уже анонсировала, что планирует воспользоваться процедурой суда присяжных для своих клиентов. Вот что пишет их адвокат Андрей Федур:

Процесс отбора присяжных и приведения их к присяге может затянуться на несколько месяцев. К тому же никто не возьмется спрогнозировать, будут ли они дисциплинированно являться на заседания.

Кроме того, у адвокатов в запасе целая вереница процессуальных способов максимально затягивать дату начала рассмотрения дела Бузины по сути. Например, потребовать возврата обвинительного акта прокуратуре для доработки и/или заявить отводы составу судей.

Здесь стоит обратить внимание на важную деталь - из 12 судей-криминалистов Шевченковского суда единицы служителей Фемиды имеют необходимую специализацию и полномочия для того, чтобы слушать дело Бузины. Именно с этим и была связана неудачная попытка сформировать коллегию в ноябре прошлого года. Тогда ситуацию "спас" президент Петр Порошенко, своими указами "добавив" на Дегтяревскую несколько судей. То есть, если они будут "отведены", то с выбором новой коллегии возникнут проблемы.

Естественно, вызывает вопросы и наличие в коллегии судьи Линника, которые уже вынес скандально мягкий приговор Крысину - участнику убийства журналиста Веремия.

И если в том случае, по распространенной версии, судья мог поддасться давлению со стороны "крышевавших" Крысина представителей власти, то в этот раз давление может быть иного рода - через масштабные акции протеста националистов.

А то, что они последуют, уже анонсируют сами обвиняемые.

Затягивание дела может похоронить надежды на установление истины в нем, учитывая мину, которую подложила под судебную систему сама власть.

Речь идет о ликвидации райсудов Украины, которые после начала функционирования их правопреемников должны будут сдать находящиеся на рассмотрении дела для их повторного слушания. Которое по закону обязаны будут слушать полностью заново.

То есть, если к моменту ликвидации суда дело Бузины (также как и прочие дела) не будет доведено до приговора, то в новом суде все начнется сначала, затянувшись на годы.

Не исключено, что именно такой сценарий, в качестве выхода из ситуации, и рассматривается властями. Которые, с одной стороны, не могут игнорировать требования международных организаций наказать виновных в убийстве Олеся. А с другой стороны - боятся разозлить националистов и радикалов обвинительным приговором.

Поэтому процесс могут просто "подвесить", несмотря на многочисленные публичные обещания, в том числе и президента, довести до конца это "дело чести".

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