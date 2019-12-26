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В Минфине рассказали о причине "дыры" в бюджете
26.12.2019 19:46
Бюджет Украины недополучил почти 51,5 миллиардов гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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