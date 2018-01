Певица Майли Сайрус поздравила родителей Билли Рэя Сайруса и Тиш Финли с днем свадьбы. Сайрус: С юбилеем, мои прикольные до задницы родители! Фото: mileycyrus / Instagram Пост она разместила в Instagram."С юбилеем, мои прикольные до задницы родители! Люблю вас", – написала она. Happy anniversary to my cute ass parents! Love u @tishcyrus @billyraycyrus Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Дек 29, 2017 at 12:07 PST Для отца Сайрус, Билли Рэя Сайруса брак с Тиш Финли – второй. У него есть сын Кристофер Коди от первой жены, Катрин Смайл.От Финли у него помимо Майли Сайрус есть сын Бройсон и дочь Ноа, а также приемные дочь Бренди и приемный сын Трэйс.Финли и Сайрус оформили отношения в 1993 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



