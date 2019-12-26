Зеленский поздравил украинских спортсменов с "бронзой" на Дефлимпийских играх 2019 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский поздравил украинских спортсменов с "бронзой" на Дефлимпийских играх 2019
26.12.2019 20:04
Зеленский поздравил спортсменов с "бронзой" на Дефлимпийских играх 2019
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
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