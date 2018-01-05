|Си Цзиньпин приказал китайской армии готовится к войне
|05.01.2018 12:11
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Выступая перед многотысячными войсками и колоннами из более 300 военных транспортных средств, Си Цзиньпин приказал защитникам Китая готовиться к войне.
В среду, 3 января, Си Дзыньпин приказал армии готовиться к войне, передает LIGAnews.
Обращение лидера к военнослужащим попало на видео.
На кадрах запечатлены более 7000 китайских солдат. По мере того как камера захватывает колонны военных и техники, можно получить самое наглядное представление о том, как устроена самая большая армия в мире.
Как утверждает Daily Star, выступая перед многотысячными войсками и колоннами из более 300 военных транспортных средств, Си Цзиньпин приказал защитникам Китая готовиться к войне.
“Здесь я отдаю свои приказы: военные на всех уровнях должны усилить подготовку к войне. Военные должны проводить обучение и массовые состязания, усилить индивидуальную подготовку, усиливать реальные боевые возможности и овладевать боевыми навыками”, – заявил китайский руководитель.