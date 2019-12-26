|В Киеве ожидается снег
|26.12.2019 20:09
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Об этом в Facebook информирует коммунальная корпорация «Киевавтодор».
«Похоже, под Новый год все-таки выпадет снег. По предварительным прогнозам метеорологов, в пятницу возможен снег с дождем при температуре около нуля. А в субботу уже будет идти снег с легким морозом, днем до -2», - говорится в сообщении.
В корпорации отмечают, что на уборку снега ее техника выйдет в город заранее.
В связи с этим Киевавтодор просит водителей не оставлять автомобили на крайних полосах и на обочине дорог.
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