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В Минобороны заявили о подготовке к полному перемирию на Донбассе с 1 января
26.12.2019 20:22
Военные готовятся к перемирию на Донбассе и новому разведению сил Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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