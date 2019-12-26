В Минобороны заявили о подготовке к полному перемирию на Донбассе с 1 января - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Минобороны заявили о подготовке к полному перемирию на Донбассе с 1 января
26.12.2019 20:22
Военные готовятся к перемирию на Донбассе и новому разведению сил
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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