Моя невероятная Мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю и я поздравляю тебя с Днем Рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя настолько, что эту силу невозможно высчитать ни одной придуманной учёными формулой и единицей измерения! Ты моя Вселенная, моя икона! Именно твоя вера и любовь сделали меня тем, кем я являюсь для многих людей! Будь счастлива! Долгих лет жизни и титанового здоровья! P.S помнишь, как ты не хотела чтобы я тебя фотографировал? А ведь не зря я тебя уговорил! Ты роскошна! —————————————————————— My incredible Mom! * Today the Universe has sent you to the earth and I congratulate you with your Birthday! You gave me life! Real life, happy and confident! I love you so much that this power can not be calculated with any invented formula and unit of measurement! You are my universe, my icon! * It was your faith and love that made me what I am for many people! Be happy! I wish you a long life and titanium health! * P.S remember how you did not want me to take pictures of you? But it's not for nothing that I persuaded you! You're gorgeous!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира