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Британский сайт опубликовал список из 50 знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году
05.01.2018 12:17
Британский сайт опубликовал список из 50 знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году Среди них — актеры Кирк Дуглас и Шон Коннери, муж королевы Елизаветы II принц Филипп, сенатор США Джон Маккейн Хью Хефнер / Фото: nacion.com

Один британский сайт специализируется на том, что ежегодно публикует список мировых знаменитостей, которые могут умереть в новом году.

В очередном списке The DeathList 50 человек. Среди них — актеры Кирк Дуглас и Шон Коннери, муж королевы Елизаветы II принц Филипп, сенатор США Джон Маккейн, бывшие президенты США Джимми Картер и Джордж Буш-старший, дипломат Генри Киссинджер.

Кроме политиков, в списке французский модельер Пьер Карден, звезда черно-белого кино Дорис Дэй, папа римский на покое Бенедикт XVI, шансонье Шарль Азнавур и физик Стивен Хокинг.

Отметим, в 2017-м эксперты ресурса верно предсказали 17 потерь, в том числе смерть Хью Хефнера и музыканта Фэтса Домино.

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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