Один британский сайт специализируется на том, что ежегодно публикует список мировых знаменитостей, которые могут умереть в новом году.

В очередном списке The DeathList 50 человек. Среди них — актеры Кирк Дуглас и Шон Коннери, муж королевы Елизаветы II принц Филипп, сенатор США Джон Маккейн, бывшие президенты США Джимми Картер и Джордж Буш-старший, дипломат Генри Киссинджер.

Кроме политиков, в списке французский модельер Пьер Карден, звезда черно-белого кино Дорис Дэй, папа римский на покое Бенедикт XVI, шансонье Шарль Азнавур и физик Стивен Хокинг.

Отметим, в 2017-м эксперты ресурса верно предсказали 17 потерь, в том числе смерть Хью Хефнера и музыканта Фэтса Домино.

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