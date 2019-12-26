Грузия хочет свой "нормандский формат" по Абхазии и Южной Осетии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Грузия хочет свой "нормандский формат" по Абхазии и Южной Осетии
26.12.2019 20:40
В Грузии считают, что по Абхазии и Южной Осетии нужет такой же формат, как и по Донбассу
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