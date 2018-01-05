Совокупный объем глобального долга достиг рекордных $233 трлн - IIF

Совокупный объем глобального долга в третьем квартале 2017 года достиг рекордных $233 трлн, свидетельствуют данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Показатель увеличился более чем на $16 млрд по сравнению с концом 2016 года.

Объем частного долга без учета финансового сектора достиг рекордных максимумов в Канаде, Франции, Гонконге, Южной Корее, Швейцарии и Турции.

В то же время соотношение долга и ВВП в июле-сентябре прошлого года уменьшилось четвертый квартал подряд на фоне усиления глобального экономического подъема. Показатель долг/ВВП составил порядка 318%, что на 3 процентных пункта ниже максимума, установленного в третьем квартале 2016 года, отмечают в IIF.

"Комбинация факторов, в том числе, синхронный рост ВВП государств мира хорошими темпами, усиление инфляции (например, в Китае и Турции), а также меры, предпринимаемые с целью ограничения роста потенциально дестабилизирующей долговой нагрузки (например, в Китае и Канаде) внесли свой вклад в снижение показателя долг/ВВП", - говорится в обзоре IIF.

При этом эксперты IIF предупреждают, что высокий объем долга может оказаться сдерживающим фактором для центробанков, пытающихся увеличивать ставки, учитывая опасения относительно возможностей компаний и государств обслуживать значительные долги.