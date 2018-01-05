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УПЦ МП руки замазаны украинской кровью не меньше, чем у российского
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- Сергей Стерненко
- Нет ничего удивительного, что поп Московского патриархата
отказался отпевать ребенка, потому что его крестили в Киевском
Общественный активист, бывший руководитель одесского отделения
"Правого сектора".
все материалы автора →
Нет ничего удивительного, что поп Московского патриархата
отказался отпевать ребенка, потому что его крестили в Киевском
Сегодня 11.56 | комментариев: Многих украинцев неприятно поразила
история из Запорожья, где поп Московского патриархата отказался
отпевать двухлетнего погибшего ребенка, потому что его крестили в
Киевском. Многие люди искренне возмущены, задаются вопросом "как
так можно?".Можно. Здесь нет ничего удивительного и необычного. И
меня эта история не удивляет, а лишь укрепляет твердость позиции
против этой пятой колонны под вывеской "УПЦ МП"."Церковь", которая
служит убийцам, является храмом сатаны. Попы, которые прислуживают
ФСБ, – служат дьяволу.Они благословляют войну против Украины,
"ихтамнетов" и оружие, которое пускают против нас. Они отказываются
отпевать наших погибших военных, ибо те "шли убивать братьев", и
демонстративно не встают в Верховной Раде во время минуты
молчания.Вы действительно ждете от них хотя капли человечности?
Действительно верите в то, что в тотальном зле есть капля
человеческого? Действительно надеетесь, что им присущи те же
чувства и мысли, что и вам? Что их беспокоит чье-то горе?Тогда вы
приумножаете их силу и сила своими иллюзиями. Там нет того, что вы
ищете. И не будет. Потому что они тоже убийцы. Убийцы душ и умов. И
их руки замазаны украинской кровью не меньше, чем у российского
солдата.Не бывает сочувствия у того, кто сеет горе.
Источник: Сергій Стерненко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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