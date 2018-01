var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4131; coreola.articleid = 225509; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4131] = 4131; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги



Блоги



Сергей Стерненко

Сергей Стерненко
Общественный активист, бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора".

Нет ничего удивительного, что поп Московского патриархата отказался отпевать ребенка, потому что его крестили в Киевском

Сегодня 11.56

Многих украинцев неприятно поразила история из Запорожья, где поп Московского патриархата отказался отпевать двухлетнего погибшего ребенка, потому что его крестили в Киевском. Многие люди искренне возмущены, задаются вопросом "как так можно?".Можно. Здесь нет ничего удивительного и необычного. И меня эта история не удивляет, а лишь укрепляет твердость позиции против этой пятой колонны под вывеской "УПЦ МП"."Церковь", которая служит убийцам, является храмом сатаны. Попы, которые прислуживают ФСБ, – служат дьяволу.Они благословляют войну против Украины, "ихтамнетов" и оружие, которое пускают против нас. Они отказываются отпевать наших погибших военных, ибо те "шли убивать братьев", и демонстративно не встают в Верховной Раде во время минуты молчания.Вы действительно ждете от них хотя капли человечности? Действительно верите в то, что в тотальном зле есть капля человеческого? Действительно надеетесь, что им присущи те же чувства и мысли, что и вам? Что их беспокоит чье-то горе?Тогда вы приумножаете их силу и сила своими иллюзиями. Там нет того, что вы ищете. И не будет. Потому что они тоже убийцы. Убийцы душ и умов. И их руки замазаны украинской кровью не меньше, чем у российского солдата.Не бывает сочувствия у того, кто сеет горе. Источник: Сергій Стерненко / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора



