Решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе. В некоторых частях Киева временно отменят действие знаков “Стоянка запрещена“. Такое решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Действовать дозволение будет с 24 декабря до 7 января. Авто можно будет парковать на этих участках: - ул. Большая Житомирская (от. ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской), - ул. Михайловская, - ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал), - ул. Стрелковая, - ул. Золотоворотская, - пер. Рыльский, - пер. Георгиевский, - ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара), - ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской), - ул. Прорезная, - ул. Бориса Гринченко, - пер. Тараса Шевченко, - ул. Софиевская, - ул. Аллы Тарасовой, - пер. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской), - ул. Малая Житомирская, - ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской), - ул. Костельная, - ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пер. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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