Погода, Новости, загрузка...
Из-за праздников в Киеве разрешат парковаться с нарушениями - список улиц
26.12.2019 21:05
Решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе.

1439178_26.12.2019

В некоторых частях Киева временно отменят действие знаков “Стоянка запрещена“.

Такое решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Действовать дозволение будет с 24 декабря до 7 января.

Авто можно будет парковать на этих участках:

-  ул. Большая Житомирская (от. ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),

- ул. Михайловская,

- ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал), - ул. Стрелковая,

- ул. Золотоворотская,

- пер. Рыльский,

- пер. Георгиевский,

- ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара),

- ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),

- ул. Прорезная,

- ул. Бориса Гринченко,

- пер. Тараса Шевченко,

- ул. Софиевская,

- ул. Аллы Тарасовой,

- пер. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской),

- ул. Малая Житомирская,

- ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской),

- ул. Костельная,

- ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пер. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 