Выигрышный билет популярной лотереи "Euro Millions", джекпот которой составил 38,9 млн евро, был продан в столице Ирландии – Дублине, передает со ссылкой на Breaking News.

Сообщается, что выигрышный билет был продан 29 декабря. Имя победителя пока неизвестно.

Напомним, по версии международной компании “GFK”, самая популярная лотерея в Украине — “Лото-Забава”. Она была официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 279 миллионеров за всю историю существования лотереи и 20 только за 2017 год.

Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад “М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

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