В двух домах крымских татар в оккупированном Симферополе прошли обыски

В оккупированном Россией Крыму в двух домах крымских татар в г.Симферополь российские правоохранители в пятницу утром провели обыски, изъяли телефон, планшет и религиозную литературу, никого не задержали.

"В городе Симферополе в массиве Леси Украинки одновременно по двум адресам, где проживают семьи родных сестер Кантемировой Хатидже и Базировой Зеры, ворвались силовики российской оккупационной власти. Дежурные "обоснования": оружие, наркотики, запрещённая литература", - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В свою очередь общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Фейсбук также сообщает, что российские силовики провели обыски в двух домах крымских татар в Симферополе.

"Оба домовладения принадлежат родным сестрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна. Обыск начался в районе 6 часов утра", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 пятницы, 5 января, обыски закончились, никого из крымских татар не задержали. Изъяли телефон и планшет, а также религиозную литературу.

"Сын одной из женщин ездил в Турцию и Беларусь, спрашивали его об этом. Также пытались узнать, знает ли он указанных сотрудниками ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизму – ИФ) личностей. Копию протокола не оставили, сказали, чтобы пришли к ним, если нужны бумаги", – сообщает организация.