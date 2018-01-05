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Как контрабандисты завозят мясо в Украину: фото заставляют задуматься
05.01.2018 12:24
Как контрабандисты завозят мясо в Украину: фото заставляют задуматься По теме:

Микроавтобус, который до отказа загрузили телятиной, задержали пограничники Северного регионального управления

Об этом сообщает Государственной пограничной службы Украины, передает .

Транспортное средство с полусотней телячьих туш остановили в лесном массиве близко от Каменки, Шацкого района. Никаких документов на мясную продукцию у граждан Украины при себе не оказалось.

Пограничники вызвали копов, а те в свою очередь отправили автомобиль «Мерседес-Спринтер» с его пассажирами в отдел полиции.

Как сообщалось ранее, в Польше намерены построить забор на границе с Беларусью и Украиной длинной более тысячи километров, который должен помочь в борьбе против африканской чумы свиней.

 







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