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Деканоидзе о приговоре Саакашвили: Не исключаю экстрадиции
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05.01.2018 12:25
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Решение суда Тбилиси по делу экс-президента Грузии, лидера "Руху
нових сил" Михаила Саакашвили ставит под сомнение "демократическое
развитие и будущее Грузии", заявила экс-глава Нацполиции Украины
Хатия Деканоидзе. Деканоидзе считает политическим приговор
Саакашвили Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Не исключаю
экстрадиции Михаила Саакашвили, так как сейчас административный
ресурс двух стран направлен против одного человека – против Михаила
Саакашвили", – отметила Деканоидзе.Она считает, что решение
суда ставит под сомнение "демократическое развитие и будущее
Грузии". Политик добавила, что приговор был "политическим".Все
обвинения в адрес Саакашвили, по которым он был признан виновным,
Деканоидзе считает абсурдными.Саакашвили занимал пост президента
Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. 5
января Городской суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем
годам лишения свободы за злоупотребление властью.В мае 2015
года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года,
когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр
Порошенко издал приказ о потере им гражданства на
основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу
Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в
Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи
Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько
официальных запросов по этому поводу. По словам министра
юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции
Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.11 сентября 2017 года
адвокат Саакашвили обратился в Государственную
миграционную службу с прошением о предоставлении политику
политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения
о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была
невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.3 января
2018 года Окружной административный суд Киева отказал в
удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной
службе (ГМС), в котором политик просил признать незаконной
бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления
документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом,
нуждающимся в дополнительной защите.
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