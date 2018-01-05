Решение суда Тбилиси по делу экс-президента Грузии, лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили ставит под сомнение "демократическое развитие и будущее Грузии", заявила экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе. Деканоидзе считает политическим приговор Саакашвили Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Не исключаю экстрадиции Михаила Саакашвили, так как сейчас административный ресурс двух стран направлен против одного человека – против Михаила Саакашвили", – отметила Деканоидзе.Она считает, что решение суда ставит под сомнение "демократическое развитие и будущее Грузии". Политик добавила, что приговор был "политическим".Все обвинения в адрес Саакашвили, по которым он был признан виновным, Деканоидзе считает абсурдными.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. 5 января Городской суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью.В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.11 сентября 2017 года адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС), в котором политик просил признать незаконной бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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