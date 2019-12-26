Еда – как лекарство. Харьковские ученые разработали полезное и вкусное дополнение к рациону украинских военных. Маленький батончик имеет в составе ингредиенты, которые повышают выносливость организма и придают сил. Фармакологи проверили свойства в лабораторных условиях на грызунах, а курсанты Академии Нацгвардии – в полевых, на себе.

Съел и добавки попросил. Курсант Академии Нацгвардии Павел Сипливый вспоминает, как во время полевых учений тестировал энергетический батончик. Говорит, это в столовой вуза всегда – первое, второе блюдо и компот. В полях не помешает иметь с собой питательной перекус:

"Утоляет голод, дает больше энергии, комфорта. Более калорийный. Бывало грешил – съедал два".

Батончик под названием "Победитель" создавали умышленно для армейцев. В его составе семена подсолнечника, овсянка, сухофрукты, витамины и главное – гемовое железо. Это не просто сладости, а продукт с доказанной эффективностью – объясняют фармакологи. Необходимые исследования, как положено, сначала провели на грызунах.

Сергей Штриголь, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Национального фармакологического университета:

"Потребление таких продуктов способствует расширению возможностей организма. Это так называемое адаптогенное действие. Растет мышечная сила, выносливость к статическим нагрузкам, к динамическим нагрузкам".

Рекомендуемая суточная доза – два батончика. Но если съесть больше, передозировки железа, говорят, не будет. Организм усвоит только необходимое его количество.

Лидия Товма, доцент кафедры технического и тылового обеспечения Национальной академии Национальной гвардии Украины:

"Это происходило под наблюдением врачей. Заметили наши медицинские работники и то, что повышается гемоглобин крови даже у курсантов, которые не страдают анемией".

Сергей Каплун начальник кафедры технического и тылового обеспечения Национальной академии Национальной гвардии Украины:

"Мы сейчас живем в реалиях войны. И это очень большая забота о людях, которые защищают нашу страну".

"Победитель" – совместная разработка фармакологов, пищевиков и нацгвардейцев. Специально для военных ученые изобрели еще несколько полезных продуктов. Например, батончик с йодом и селеном, а еще так называемый "зимний" мармелад.

"Не наступает обморожение при довольно низких температурах. Мармелад содержит такой компонент, который улучшает работу суставов. Если еда не будет нашим лекарством, тогда лекарство станет нашей едой", – объясняет Виктория Евлаш заведующая кафедрой Харьковского университета питания и торговли в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Энергетические перекусы имеются в сухпайках многих армий мира. Харьковские ученые надеются, что появятся и в украинской.

Как известно, переход на новую систему питания в украинской армии начался в 2018 году и предусматривает увеличение набора продуктов с 30 почти до 400 единиц и значительное улучшение уровня и качества питания военнослужащих. В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе.

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