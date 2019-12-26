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Кароль станет одним из судей Национального отбора конкурса "Евровидение-2020"
26.12.2019 21:53
Кароль стала вторым членом жури Национального отбора на Евровидение Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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