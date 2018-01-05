Решение грузинского суда не дает Украине оснований для экстрадиции или выдворения Саакашвили - адвокат

Решение Тбилисского городского суда о признании виновным лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в превышении полномочий на посту президента Грузии на данный момент не дает Украине законных оснований для его экстрадиции или выдворения, утверждает адвокат М.Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

"Мы считаем, что все дела, которые есть в Грузии против Саакашвили, инкриминированы ему по политическим мотивам. Но я хочу подчеркнуть, что даже если власть Украины как-то хочет использовать это дело для давления на Саакашвили, то любые действия по экстрадиции или выдворению его из Украины даже на основании так называемого решения грузинского суда будут незаконными", - сказал он в эфире телеканала "NewsOne" в пятницу.

Р.Чорнолуцкий отметил, что у М.Саакашвили на сегодняшний день "достаточно правовых статусов, которые запрещают Украине экстрадировать или выдворять его".

Адвокат подчеркнул, что экс-президент Грузии несколько последних лет постоянно проживает в Украине, а также находится сейчас в статусе лица, которое судится с Государственной миграционной службой за отказ предоставить ему статус защищенного лица после лишения украинского гражданства, и в соответствии с уголовным процессуальным законодательством это не дает Украине возможностей экстрадировать его.

Р.Чорнолуцкий сообщил, что у М.Саакашвили есть официальная справка от ГМС о том, что ему разрешено быть в Украине как минимум до 1 марта 2018 года, и в дальнейшем этот срок должен продлеваться, пока будут идти судебные процессы с миграционной службой.

Он также указал, что у защиты М.Саакашвили в Грузии есть возможности для продолжения отстаивания его интересов и после решения Тбилисского городского суда, в частности, подавать апелляцию.

Как сообщалось, утром 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что М.Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству С.Гиргвилиани косвенно были причастны прежний министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.