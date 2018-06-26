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Об этом на конференции в Киеве сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации
26.06.2018 16:08
Об этом на конференции в Киеве сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации
Для выделения средств Украине единодушия не нужно было
Венгрия во вторник голосовала против выделения Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Об этом на конференции в Киеве сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Фото: из открытых источников

Венгрия единственная из 28 стран ЕС, не поддержала решение о финпомощи во время голосования в Совете ЕС. Для выделения средств Украине единодушия не нужно было, довольно было двух третей голосов, свидетельствуют данные голосования Совета ЕС, информирует Европейская правда. 

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении финансовой помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному выделении 1 миллиарда евро. Это произойдет после выполнения условий, будут прописаны в меморандуме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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