|Об этом на конференции в Киеве сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации
|26.06.2018 16:08
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Для выделения средств Украине единодушия не нужно былоВенгрия во вторник голосовала против выделения Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Фото: из открытых источников
Венгрия единственная из 28 стран ЕС, не поддержала решение о финпомощи во время голосования в Совете ЕС. Для выделения средств Украине единодушия не нужно было, довольно было двух третей голосов, свидетельствуют данные голосования Совета ЕС, информирует Европейская правда.
После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении финансовой помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.
Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному выделении 1 миллиарда евро. Это произойдет после выполнения условий, будут прописаны в меморандуме.
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