Для выделения средств Украине единодушия не нужно было

Венгрия единственная из 28 стран ЕС, не поддержала решение о финпомощи во время голосования в Совете ЕС. Для выделения средств Украине единодушия не нужно было, довольно было двух третей голосов, свидетельствуют данные голосования Совета ЕС, информирует Европейская правда.

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении финансовой помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.