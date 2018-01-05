|Новый клип Bruno Mars набрал более 13 млн просмотров
|05.01.2018 12:31
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Популярный американский певец и продюсер Питер Джин Эрнандес, известный как Bruno Mars, создал клип с хип-хоп певицей Cardi B. Видео появилось на YouTube 3 января 2018 года, а на утро 5 января собрало больше 13 миллионов просмотров.
Известно, что клип снят на ремикс трека Finesse от Bruno Mars.
Около 930 тысяч подписчиков оценили видео позитивно, еще 25 тысяч поставили "дизлайк".
В клипе используются пестрые костюмы, а декорации создают ощущение, что действие происходит на сцене театра. Поэтому он похож на небольшой мюзикл.
Как сообщал svodka.net ранее, откровенный клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом.
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