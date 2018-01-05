Популярный американский певец и продюсер Питер Джин Эрнандес, известный как Bruno Mars, создал клип с хип-хоп певицей Cardi B. Видео появилось на YouTube 3 января 2018 года, а на утро 5 января собрало больше 13 миллионов просмотров.

Известно, что клип снят на ремикс трека Finesse от Bruno Mars.

Около 930 тысяч подписчиков оценили видео позитивно, еще 25 тысяч поставили "дизлайк".

В клипе используются пестрые костюмы, а декорации создают ощущение, что действие происходит на сцене театра. Поэтому он похож на небольшой мюзикл.

Как сообщал svodka.net ранее, откровенный клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом.

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