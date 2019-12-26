Генпрокуратур Руслан Рябошапка анонсировал повышение зарплат работников прокуратуры после прохождения аттестации. Об этом пишет в четверг, 26 декабря, Укрфинформ. "Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышаются, где-то от 50 до 75 процентов. Сейчас постановления уже приняты, они оформляются в Секретариате Кабмина. Я думаю, они вскоре будут опубликованы, и в ближайшее время прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты", - сказал Рябошапка. По его словам, уровень зарплат прокуроров ГПУ после аттестации пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтах, поскольку они "специализированные и имеют несколько иные гарантии защиты, в том числе и заработные платы". "Но это довольно серьезное повышение заработных плат и довольно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у других органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ", - подчеркнул Рябошапка. Предполагается, что будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия. "По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки, соответственно, будут применяться и премирования, и так называемые бонусы. То есть, не так, как сейчас - всем подряд одинаковая ставка, условно говоря, 100 процентов, а в соответствии с тем, кто и что сделал. И будут другие дополнительные гарантии, связанные, в том числе и с прохождением карьеры, которая основывается на результатах справедливой оценки работы", - добавил генпрокурор. Еще Рябошапка сообщил, что за последние 2,5 месяца удалось полностью провести очистку Генеральной прокуратуры и трансформировать этот институт в Офис Генерального прокурора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины будут гпу они рябошапка что Теги: экономика