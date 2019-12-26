Голий Кріштіану Роналду зустрів Санту на пляжі (Фото)
26.12.2019 22:16
Для нас ідеальне Різдво - це коли сім'я за гостинним столом колядує, а за вікном - тріскучі морози і гори снігу навколо. Та не для всіх так само важливі ці "атрибути". Наприклад, нападник "Ювентуса" воліє зустрічати Різдво в плавках на березі океану разом зі своїми дітьми.
Так, спортсмен і Джорджина Родрігес вирішили відзначити Різдво на морі. Пара поділилася сімейним знімком з дітьми. І без Санта Клауса, звичайно, не обійшлося.