В немецкой земле Бавария существует природный регион Нёрдлингенский Рис (нем. Nördlinger Ries), представляющий собой котловину около 24 км в диаметре.

Долгое время ее происхождение связывали с вулканическими процессами, но в 1960 году ученые установили, что долина — это ударный кратер гигантского метеорита.

Небесное тело диаметром около 1 километра и массой не менее трех миллиардов тонн упало 14,5 млн лет назад.Двигаясь со скоростью 25 км/с, метеорит при ударе о Землю оставил кратер глубиной в 600 метров, преобразовав осадочную породу в импактиты. В свою очередь, содержащийся в породе углерод под действием высокой температуры и сильного давления превратился в частицы алмазов.

В кратере находится город Нёрдлинген (нем. Nördlingen). Он ведет свою историю с 898 года. Возводя здания, защитные стены и храмы, строители использовали локальный материал, не догадываясь о его космическом происхождении.

Алмазы в составе зданий были обнаружены в 90-х годах XX века. По данным специалистов, в общей сложности по всему городу «замуровано» около 72 000 тонн алмазов, однако охотников за сокровищами ждет разочарование: размер самого крупного минерала не превышает 200 микрометров (0,2 мм).

Наибольший интерес Нёрдлинген вызывает у туристов, а также у представителей космических агентств.

Признав Нёрдлингенский Рис похожим на лунный кратер, специалисты NASA посылали сюда астронавтов в рамках подготовки нескольких миссий «Аполлон». В благодарность местный Музей кратера получил образцы настоящей лунной породы.

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