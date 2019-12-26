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Джамала снялась в своем детском новогоднем образе
26.12.2019 22:30
Джамала приняла участие в спецпроекте "Переснять Новый год"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - шоубизнес
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