|В московском метро пассажир открыл стрельбу
|05.01.2018 12:33
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В Московском метрополитене мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает Эхо Москвы, передает .
"Пассажир начал стрелять из травматического пистолета после конфликта с охранниками МЦК (Московское центральное кольцо - ред.). Причины спора пока неизвестны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что случай произошел вчера позно вечером на станции "Лихоборы". Мужчина совершил четыре выстрела и ранил двух сотрудников охраны, их доставили в больницу. Жизни раненых ничто не угрожает. 29-летний пассажир был в состоянии алкогольного опьянения, данные об этом зафиксировали и внесли в протокол полиции.
Стрелявшего задержали прибывшие на место полицейские и отправили в отделение, сопротивления он не оказывал. МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в России на обувном складе сгорели 10 человек.