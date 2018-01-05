Наглядное доказательство того, что боевики в Донбассе воюют не за идею, а только прикрываются ею. Отвоевав у Украины с помощью российских «отпускников» клочок территории, «борцы с хунтой» даже его умудрились разделить на два феодальных надела

Шутки про войну ДНР с ЛНР давно уже не шутки. Между «республиками» идет настоящая торговая война. Причем, в декабре 2017-го дошло до того, что в ДНР действительно ввели санкции против ЛНР, информирует еizvestia.com.

27 декабря вступило в силу постановление «совета министров ДНР», которым боевики Захарченко запретили ввоз подакцизных товаров с территории, подконтрольной боевикам Пасечника/Корнета. Так что никакой больше «Луга-новы» в Донецке не будет. Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом. Кроме того, донецкие боевики пообещали дать симметричный ответ зарвавшимся луганским выскочкам, если те будут запрещать на своей территории товары из ДНР.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_1.jpg" title="Мечта о «Новороссии» не выдержала испытания водкой: «ДНР» ввела санкции против «ЛНР»" alt="Мечта о «Новороссии» не выдержала испытания водкой: «ДНР» ввела санкции против «ЛНР»" width="460" height="644"size-full wp-image-4665292" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_1.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_1-80x112.jpg 80w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_1-214x300.jpg 214w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_2.jpg" title="Мечта о «Новороссии» не выдержала испытания водкой: «ДНР» ввела санкции против «ЛНР»" alt="Мечта о «Новороссии» не выдержала испытания водкой: «ДНР» ввела санкции против «ЛНР»" width="460" height="648"size-full wp-image-4665293" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_2.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_2-80x112.jpg 80w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dnr_lnr_2-213x300.jpg 213w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

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Боже, какой идиотизм. Невозможно поверить, что все это происходит на самом деле. Кто мог вообразить четыре года назад, что Донецк будет вводить санкции в отношении Луганска? Признаюсь, даже я был лучшего мнения об умственных способностях переносчиков русского мира.

Наглядное доказательство того, что боевики в Донбассе воюют не за идею, а только прикрываются ею. Отвоевав у Украины с помощью российских «отпускников» клочок территории, «борцы с хунтой» даже его умудрились разделить на два феодальных надела. У каждой банды своя «республика». Луганские бандиты имеют право грабить только свою территорию, донецкие — свою.

Понятно, почему вводится запрет. Водка и сигареты — выгодный бизнес. Банда Захарченко взяла под контроль производство водки и сигарет в Донецке и никого не хочет пускать на свою территорию. Конкуренты никому не нужны. Даже если эти конкуренты — такие же бандиты из Луганска.

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Мечта о Новороссии не выдержала испытания водкой. В стане «новоросов» сейчас знатно полыхает…

Самое смешное, что против ненавистного Запада санкции пока в ДНР никто не вводил. То есть, скрепную водку «Луга-нова» из братского Луганска теперь в Донецк завозить нельзя, а всякие виски, егермайстеры, бехеровки из ненавистной Гейропы — без проблем. Все эти товары есть в донецких магазинах, хотя и не в том изобилии, как раньше. А луганская водка «Я помню, я горжусь» теперь под санкциями. Ахахаха

Да уж, не знали бедные луганчане с какой стороны придет беда. Оказывается, в Донецке сидят настоящий бандеровцы, которые нанесли подлый удар в спину молодой луганской республике. Сколько в Донецке возмущались по поводу «украинской блокады», а потом взяли и ввели блокаду против ЛНР. Выходит, что Захарченко вражина почище Обамы и Трампа вместе взятых. Мыслимо ли это — «Луга-нову» запрещать!

У меня давно складывается ощущение, что все происходящее в Донбассе — это какое-то реалити-шоу, режиссеры которого умышленно придумывают самые абсурдные сценарии, чтобы вдоволь посмеяться над реакцией подопытных людишек. Другого объяснения тому сюрреализму, который уже четыре года творится в ОРДЛО, у меня просто нет.

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