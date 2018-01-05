Кипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на сумму $820 млн
05.01.2018 12:33
Активы украинского бизнесмена Рената Ахметова заморозили по иску
компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему главе
правления банка "Родовід" Денису Горбуненко. Копию решения изданию
предоставила компания-истец Raga Establishment. Она
принадлежит бывшему главе правления банка "Родовід" Денису
Горбуненко.Новость дополняется...Рекомендую Twitter G+
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