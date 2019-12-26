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В МВД заявили о полной ликвидации игорных залов по Украине
26.12.2019 23:08
В МВД заявили, что все игорные залы в Украине о были ликвидированы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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