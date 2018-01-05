|Infiniti показали концепт своего нового электромобиля (фото)
|05.01.2018 12:40
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Японский автомобильный производитель Infiniti показал изображения своего первого электрокара.
Новинка Infiniti Q Inspiration дебютирует в 2019-м, пишет autocentre.Автор: themalaymailonline
Седан Infiniti имеет роскошный дизайн. Его разработал Карим Хабиб. Он раньше работал в BMW. По всей ширине кузова — диодные фонари.Автор: themalaymailonline
Технические характеристики концепт-кара и дизайн салона пока не разглашают. Вероятно, электрокар построят на полностью новой платформе. От Nissan Leaf 2018 электрокар Infiniti Q Inspiration может получить мотор.
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