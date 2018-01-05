Японский автомобильный производитель Infiniti показал изображения своего первого электрокара.

Новинка Infiniti Q Inspiration дебютирует в 2019-м, пишет autocentre.

Седан Infiniti имеет роскошный дизайн. Его разработал Карим Хабиб. Он раньше работал в BMW. По всей ширине кузова — диодные фонари.

Технические характеристики концепт-кара и дизайн салона пока не разглашают. Вероятно, электрокар построят на полностью новой платформе. От Nissan Leaf 2018 электрокар Infiniti Q Inspiration может получить мотор.

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