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Infiniti показали концепт своего нового электромобиля (фото)
05.01.2018 12:40
Infiniti показали концепт своего нового электромобиля (фото) Технические характеристики концепт-кара и дизайн салона пока не разглашают.

Японский автомобильный производитель Infiniti показал изображения своего первого электрокара.

Новинка Infiniti Q Inspiration дебютирует в 2019-м, пишет autocentre.

Автор: themalaymailonline

Седан Infiniti имеет роскошный дизайн. Его разработал Карим Хабиб. Он раньше работал в BMW. По всей ширине кузова — диодные фонари.

Автор: themalaymailonline

Технические характеристики концепт-кара и дизайн салона пока не разглашают. Вероятно, электрокар построят на полностью новой платформе. От Nissan Leaf 2018 электрокар Infiniti Q Inspiration может получить мотор.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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