В Харькове в собственной квартире из-за неосторожного обращения с гранатой погиб директор пансионата для престарелых. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает

"Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-м этаже жилой многоэтажки, локальный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, который часто в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась. В результате взрыва молодой человек погиб", - написал В.Аброськин.

По его словам, только чудом не пострадали женщина мужчины и двое детей, которые в это время находились в соседней комнате.

Как сообщал в Днепре во время конфликта между двумя мужчинами один из них бросил под ноги другому боевую гранату.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира