Знаете, что очень грустно? Никого с той стороны мы не поменяем. Никого. Что бы мы не говорили, что бы мы ни писали. Какие бы аргументы не приводили. Ни наших, ни тех, кто за поребриком. А они не поменяют нас. Это Глухота. Глухота с большой буквы. Компромисс невозможен, потому что стороны его не хотят. Все хотят победы, а победы в таких схватках не бывает. Можно только уничтожить друг друга.

Два мира, которые не в восторге от соприкосновения, но вынуждены тереться друг о друга. Крайне неприятное соседство, от которого не уйдешь. Общая граница, общее прошлое, родственники, друзья, мифология. Все это хрустит и рвется по швам.

Мы похожи? В целом — похожи, хотя отрицаем это. Мы ругаемся и начинаем ненавидеть друг друга, как настоящие близкие люди — до хрипа.

Но разница между нами в том, что мы не брали и не хотим чужого. Мы не хотим присоединить Кубань, мы хотим, чтобы нас оставили в покое.

Только этого мало для мира и свободы.

И х*р знает, что с этим делать.

Разве что продолжать разговаривать с глухими и не слышать своего собственного голоса.

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