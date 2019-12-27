|Роберт Паттінсон зробив пропозицію руки і серця колишній Бредлі Купера
|27.12.2019 01:20
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Більше того, в оточенні зірки фільму «Сутінки» обмовилися, що він обговорював з друзями заручини. Роберт їм зізнався, що хоче попросити руки Сьюкі у її батьків. Чутки про те, що актор вже зробив пропозицію, підігріває той факт, що різдвяні свята пара проводить в будинку батьків Вотерхаус. А буквально днями закоханих помітили на прогулянці по Лондону, і модель ховала ліву руку в рукаві, даючи привід для розмов про те, що на безіменному пальці вже красується кільце.
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