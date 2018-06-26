В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Житель Харькова в возрасте 29 лет вербовал студентов для распространения на правом берегу Киева "метадона" через "закладки", который заказывал по почте и хранил вне дома.

"Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, ему инкриминируют совершение преступления, которое предусмотрено ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник, 25 июня, в Киеве во время попытки продажи 100 грамм амфетамина был задержан сотрудник патрульной полиции .

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