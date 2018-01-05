По месту его проживания в Днепровском районе были проведены обыски

Сотрудники СБ Украины обнаружили в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. «Республики Крым» Петра Михальчевский.

Также сообщается, что были проведены обыски по месту его временного проживания, информирует еizvestia.com.

«Указанное лицо будет доставлено в СБ Украины для проведения неотложных следственных действий», — говорится в сообщении.

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Напомним, что глава оккупационной власти в Симферополе Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.

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