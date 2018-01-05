Во Франции, где бушует зимний шторм "Элеонор", по-прежнему сохраняется риск наводнений и схода лавин в горах. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шторм "Элеонор" хозяйничает в Западной Европе с 3 января Фото: ЕРА О смерти 21-летнего лыжника от падения сломанного дерева во французских Альпах сообщалось 3 января. Еще один человек погиб от сердечного приступа после того, как увидел, что его дом разрушен непогодой. В Савойе был найден мертвым фермер, которого накрыло лавиной возле его альпийского шале.Кроме того, около 80 спасателей уже сутки ищут пожарного-добровольца, который спасал семью беженцев и был смыт потоком воды.По данным министерства внутренних дел Франции, в результате шторма пострадали уже 26 человек. По-прежнему сохраняется опасность наводнений и схода лавин в горах."Элеонор" бушует в Западной Европе с 3 января. 4 января в Швейцарии ураганный ветер снес с рельсов пассажирский поезд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки января элеонор франции того результате Теги: мир