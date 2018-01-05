Во Франции, где бушует зимний шторм "Элеонор", по-прежнему
сохраняется риск наводнений и схода лавин в горах. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Шторм "Элеонор" хозяйничает в
Западной Европе с 3 января Фото: ЕРА О смерти 21-летнего лыжника от
падения сломанного дерева во французских Альпах сообщалось 3
января. Еще один человек погиб от сердечного приступа после того,
как увидел, что его дом разрушен непогодой. В Савойе был найден
мертвым фермер, которого накрыло лавиной возле его альпийского
шале.Кроме того, около 80 спасателей уже сутки ищут
пожарного-добровольца, который спасал семью беженцев и был смыт
потоком воды.По данным министерства внутренних дел Франции, в
результате шторма пострадали уже 26 человек. По-прежнему
сохраняется опасность наводнений и схода лавин в горах."Элеонор"
бушует в Западной Европе с 3 января. 4 января в Швейцарии ураганный
ветер снес с рельсов пассажирский поезд.
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