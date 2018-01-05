В Киеве выявлен экс-"министр здравоохранения" Крыма

Сотрудники СБУ установили факт пребывания в Киеве бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, непосредственно участвовавшего в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

"В рамках уголовного производства по ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова (самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова – ИФ), другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями", - сообщила пресс-центр СБУ в пятницу.

К настоящему времени следственные действия продолжаются.

При этом информация о судьбе П.Михальчевского в обнародованном сообщении отсутствует.

Согласно ст. 110 УК Украины гласит: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Согласно ст. 111 УК Украины гласит: государственная измена (деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).