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Конституционный суд Молдовы снова отстранил Додона
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05.01.2018 12:49
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Президента Молдовы Игоря Додона отстранили за отказ подписать
принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой.
Додона снова отстранили Фото: ЕРА Запрос на отстранение подал
депутат Демократической партии Сергея Сырбу. Он заявил, что
Додона необходимо опять временно отстранить от должности
президента, поскольку глава государства повторно отказался
подписать принятый парламентом закон о борьбе с российской
пропагандой.Утром 4 января Додон повторно отказался подписать
принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой
и обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть
конституционность положений законопроекта.По мнению президента,
закон о запрете российских новостей и информационно-аналитических
программ на телевидении и радио противоречит принципам демократии и
вводит цензуру.Парламент Молдовы 7 декабря принял поправки в
Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на
ретрансляцию в стране передач из стран, которые не ратифицировали
Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.После отказа
Додона подписать закон 22 декабря парламент принял его повторно и
вновь направил на подпись президенту.2 января Конституционный
суд Молдовы уже временно прекращал полномочия Додона в
связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные
премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
Согласно законодательству, президент имеет право отклонять
кандидатуры только один раз.После отстранения обязанности
президента временно переходят к председателю парламента, который
должен подписать заблокированные законы. В случае, если
председатель парламента не подпишет назначения, это должен сделать
премьер-министр Молдовы.Социалист Додон победил на
президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его
инаугурация прошла 24 декабря.21 сентября 2017 года в
парламенте Молдовы начали сбор подписей под
законопроектом о начале процедуры отстранения Додона от
должности.
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