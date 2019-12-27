|В Казахстане при крушении пассажирского самолета погибло 15 человек
|27.12.2019 08:19
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При крушении самолета возле Алма-Аты в Казахстане погиб председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб при крушении пассажирского самолета в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает
Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция.
Полеты лайнеров подобного типа временно приостановлены по всему Казахстану до выяснения причин катастрофы.
Кайдаров — генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР. Согласно информации на сайте организации, он также является действительным членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. Возглавлял Совет генералов с 2001 года.
Совет генералов Казахстана — общественное объединение при президенте республики, куда входят отставные представители высших воинских чинов из министерства обороны, комитета нацбезопасности и других оборонных и правоохранительных ведомств. Занимается помощью министерствам и ведомствам в обеспечении правопорядка и проведении реформ, проводит патриотическое воспитание молодежи.
Число
По словам девушки, на месте было много пострадавших.
Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция.