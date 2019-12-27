|4-річна принцеса Шарлотта в захваті від подарунків на різдвяній службі
|27.12.2019 08:24
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Нагадаємо, Меган Маркл і принца Гаррі не було, але ця обставина сповна компенсувалася присутністю шестирічного принца Джорджа і чотирирічної принцеси Шарлотти. Разом з батьками діти вітали натовп, який їх з нетерпінням чекав біля церкви. Спадкоємці герцогів Кембриджських тримались на публіці достойно, хоча спочатку і виглядали злегка збентеженими.
Наприклад, принцеса Шарлотта емоційно відреагувала на подарунок жінки в інвалідному кріслі: вона піднесла дівчинці надувного рожевого фламінго. Дочка герцогів ніжно обійняла дарувальницю і тепло подякувала їй.
Від одного з британських підданих Шарлотта отримала букет польових квітів. Як справжня леді, вона не випускала цей подарунок з рук, поки не зникла з батьками з поля зору.
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