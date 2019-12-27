Об этом сообщается на сайте театра.

"26 декабря 2019 года, скончалась Галина Борисовна Волчек — художественный руководитель Московского театра "Современник", народная артистка России... О дате и времени прощания будет сообщено позднее", - говорится в сообщении.

Волчек умерла в возрасте 86 лет. 24 декабря стало известно, что она была госпитализирована с воспалением легких.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в семье известного режиссера и оператора Бориса Волчека. В 1955 году окончила Школу-студию МХАТ. Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Волчек приняла участие в создании театра-студии, который затем стал московским театром "Современник".

Как театральный режиссер Волчек дебютировала в 1962 году, поставив пьесу Уильяма Гибсона "Двое на качелях". В 1972 года она стала главным режиссером "Современника", в 1989 году — его художественным руководителем.

За время работы в театре она поставила более 30 спектаклей.

Волчек также снялась в фильмах "Дон Кихот", "Строится мост", "Король Лир", "Осенний марафон" и других.

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