Упругие и «в шоколаде»: в сети показали самых богатых фитоняшек
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Список блогеров-миллионеров заметно пополняется
фитоняшками. Благодаря ЗОЖ и рекламе продуктов спортивного питания
некоторые блогеры только за один пост в Instagram получают по $25
тыс., пишет
со ссылкой на .
Давина Маккол (49 лет), 727 тыс. подписчиков. Доход — $789 тыс.
в год
Маккол оказывает услуги индивидуального фитнес-тренера,
выпускает DVD-диски своих занятий, таких как "30-дневный курс
сжигания жира".
Люси Мекленбург (26 лет), 1,2 млн подписчиков. Доход — $1,314
млн в год
Люси Мекленбург основала бренд The Only Way Is Essex. Люси
позиционирует себя экспертом по фитнесу.
Кейла Итсайнс (26 лет), 7,9 млн подписчиков. Доход — $3,813 млн
в год
Австралийский фитнес-блогер Кейла — один из основателей Bikini Body
Guides. Также девушка — автор уникальной программы индивидуальных
тренировок.
Анллела Сагра (22 года), 9,4 млн подписчиков. Доход — $3,945 млн
в год
Девушка имеет огромное число фанатов в Мексике и , несмотря на то
что сама из Колумбии.
Джен Селтер (24 года), 11,6 млн подписчиков. Доход — $4,207 млн
в год
Джен Селтер живёт в Лос-Анджелесе и создаёт программу
индивидуальных тренировок. Один пост с рекламой косметических
продуктов стоит на странице Джен 1,167 млн рублей. Девушка
сотрудничает с производителями спортивного питания.
Мишель Левин (31 год), 12,6 млн подписчиков. Доход — $4,602 млн
в год
Мишель Левин выпускает собственный ассортимент фитнес-продуктов и
календарей, также выпускает курс индивидуальных тренировок. Девушка
родилась в Венесуэле.
Соммер Рэй (21 год), 17,1 млн подписчиков. Доход — $5,260 млн в
год
Соммер Рэй родилась в Денвере, штате Колорадо. Девушка активно
вовлечена в индустрию моды и сотрудничает с производителями
продуктов спортивного питания. Также она рекламирует энергетические
напитки, гостиницы, клиники красоты и даже прокат
автомобилей.
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