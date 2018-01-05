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Упругие и «в шоколаде»: в сети показали самых богатых фитоняшек (фото)
05.01.2018 12:54
Упругие и «в шоколаде»: в сети показали самых богатых фитоняшек (фото) По теме:

Список блогеров-миллионеров заметно пополняется фитоняшками. Благодаря ЗОЖ и рекламе продуктов спортивного питания некоторые блогеры только за один пост в Instagram получают по $25 тыс., пишет  со ссылкой на .

Давина Маккол (49 лет), 727 тыс. подписчиков. Доход — $789 тыс. в год

Маккол оказывает услуги индивидуального фитнес-тренера, выпускает DVD-диски своих занятий, таких как "30-дневный курс сжигания жира".

Люси Мекленбург (26 лет), 1,2 млн подписчиков. Доход — $1,314 млн в год
Люси Мекленбург основала бренд The Only Way Is Essex. Люси позиционирует себя экспертом по фитнесу.

Кейла Итсайнс (26 лет), 7,9 млн подписчиков. Доход — $3,813 млн в год
Австралийский фитнес-блогер Кейла — один из основателей Bikini Body Guides. Также девушка — автор уникальной программы индивидуальных тренировок.

Анллела Сагра (22 года), 9,4 млн подписчиков. Доход — $3,945 млн в год
Девушка имеет огромное число фанатов в Мексике и , несмотря на то что сама из Колумбии.

Джен Селтер (24 года), 11,6 млн подписчиков. Доход — $4,207 млн в год
Джен Селтер живёт в Лос-Анджелесе и создаёт программу индивидуальных тренировок. Один пост с рекламой косметических продуктов стоит на странице Джен 1,167 млн рублей. Девушка сотрудничает с производителями спортивного питания.

Мишель Левин (31 год), 12,6 млн подписчиков. Доход — $4,602 млн в год
Мишель Левин выпускает собственный ассортимент фитнес-продуктов и календарей, также выпускает курс индивидуальных тренировок. Девушка родилась в Венесуэле.

Соммер Рэй (21 год), 17,1 млн подписчиков. Доход — $5,260 млн в год
Соммер Рэй родилась в Денвере, штате Колорадо. Девушка активно вовлечена в индустрию моды и сотрудничает с производителями продуктов спортивного питания. Также она рекламирует энергетические напитки, гостиницы, клиники красоты и даже прокат автомобилей.







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