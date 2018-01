Список блогеров-миллионеров заметно пополняется фитоняшками. Благодаря ЗОЖ и рекламе продуктов спортивного питания некоторые блогеры только за один пост в Instagram получают по $25 тыс., пишет со ссылкой на .

Давина Маккол (49 лет), 727 тыс. подписчиков. Доход — $789 тыс. в год

Маккол оказывает услуги индивидуального фитнес-тренера, выпускает DVD-диски своих занятий, таких как "30-дневный курс сжигания жира".



Люси Мекленбург (26 лет), 1,2 млн подписчиков. Доход — $1,314 млн в год

Люси Мекленбург основала бренд The Only Way Is Essex. Люси позиционирует себя экспертом по фитнесу.



Кейла Итсайнс (26 лет), 7,9 млн подписчиков. Доход — $3,813 млн в год

Австралийский фитнес-блогер Кейла — один из основателей Bikini Body Guides. Также девушка — автор уникальной программы индивидуальных тренировок.



Анллела Сагра (22 года), 9,4 млн подписчиков. Доход — $3,945 млн в год

Девушка имеет огромное число фанатов в Мексике и , несмотря на то что сама из Колумбии.



Джен Селтер (24 года), 11,6 млн подписчиков. Доход — $4,207 млн в год

Джен Селтер живёт в Лос-Анджелесе и создаёт программу индивидуальных тренировок. Один пост с рекламой косметических продуктов стоит на странице Джен 1,167 млн рублей. Девушка сотрудничает с производителями спортивного питания.



Мишель Левин (31 год), 12,6 млн подписчиков. Доход — $4,602 млн в год

Мишель Левин выпускает собственный ассортимент фитнес-продуктов и календарей, также выпускает курс индивидуальных тренировок. Девушка родилась в Венесуэле.



Соммер Рэй (21 год), 17,1 млн подписчиков. Доход — $5,260 млн в год

Соммер Рэй родилась в Денвере, штате Колорадо. Девушка активно вовлечена в индустрию моды и сотрудничает с производителями продуктов спортивного питания. Также она рекламирует энергетические напитки, гостиницы, клиники красоты и даже прокат автомобилей.



