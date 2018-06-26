В Дании предложили вынести обсуждение проекта “Северный поток-2” на общеевропейский уровень. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен во время совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, передает со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Ларс Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива”, — говорится в сообщении.

Напомним, как заявил на пресс-конференции Владимир Гройсман, Украина надеется на поддержку Дании по противодействию строительству российского газопровода “Северный поток-2”.

Ранее в России заявили, что Дания умышленно затягивает выдачу разрешения на строительство “Северного потока-2”.

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