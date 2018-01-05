То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет.

Об этом на своей странице в Facebook написал Михаил Саакашвили.

«Приговор» грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне — полностью преступный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу, информирует еizvestia.com.

Судить президента за использование права на прощение, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений.

Но этот «приговор» так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа.

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То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей!

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