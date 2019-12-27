Об этом написала в четверг, 26 декабря, в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Украина завтра окажется между различных фаз осадков. Прогноз при подобной синоптической ситуации давать непросто... 27 декабрь большая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там будет холоднее только, в течение дня 0+3 градуса. На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха + 2+5 градусов, на юге и востоке +4+8 градусов. Ветер северо-западный, порывистый!" - отметила синоптик.

По ее словам, в Киеве 27 декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха около 2 градусов.

"Разумеется, что при такой невысокой температуре, при ее даже незначительном снижении дождь может перейти в мокрый снег. Словом, предновогодняя пятница с повышенными заторами на дорогах при гололеде от дождя или снега - то еще испытание для водительских нервов. Подготовьте хорошую музыку в машину или аудиокнигу, чтобы гармонизировать пространство автосалона", - посоветовала синоптик.

Она также уточнила, что до конца недели влажная погода в Украине сохранится - периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших "минусов", а 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление.

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