Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко продовжує вражати шанувальників змінами в особистому житті: спершу зірка покинула шоу "Орел и Решка", потім переїхала у Лос-Анджелес навчатися на кінорежисера, а днями заінтригувала фанів несподіваними світлинами.



На одному з фото Регіна дивиться новорічні фільми з чоловіком, а потім з цим же таємним незнайомцем позує в однакових в'язаних светрах.



Ще восени зірка розповідала: вирішила розійтися з хлопцем, продюсером Микитою Тряхіним і все через постійну відстань та зайнятість. Шанувальники сподіваються скоро дізнатись ім'я таємного незнайомця, а також бажають зірці, щоб ці стосунки не переривала ні відстань, ні навчання Регіни.







Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 4 Січ 2018 р. о 1:18 PST

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