|Регіна Тодоренко заінтригувала фото з новим бойфрендом
|05.01.2018 12:56
|
На одному з фото Регіна дивиться новорічні фільми з чоловіком, а потім з цим же таємним незнайомцем позує в однакових в'язаних светрах.
Ще восени зірка розповідала: вирішила розійтися з хлопцем, продюсером Микитою Тряхіним і все через постійну відстань та зайнятість. Шанувальники сподіваються скоро дізнатись ім'я таємного незнайомця, а також бажають зірці, щоб ці стосунки не переривала ні відстань, ні навчання Регіни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями