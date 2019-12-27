Телеграм-канал "Тёмный Рыцарь" , который связывают с одним из депутатов от монобольшинства, опубликовал примерный график работы Верховной Рады сразу после новогоднмих праздников. При этом уточняется, что с 20.01 парламент может быть заблокирован.

Конституционный суд признал законопроект № 1027 относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины таким, который не соответствует положениям Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Конституционный суд Украины предоставил заключение в деле по конституционному обращению Верховной Рады Украины относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (реестр. № 1027) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Данным Заключением Конституционный Суд Украины признал законопроект таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статье 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В заключении суда отмечается, что предписание части третьей статьи 84 Конституции относительно личного голосования на заседаниях парламента является юридическим императивом, то есть безусловным, категорическим требованием для народного депутата, поскольку представитель народа в парламенте должен осуществлять свои полномочия лично.

В КСУ отметили, что нарушение этого требования является искажением сущности представительной демократии.

"Действие народного депутата Украины вопреки такому требованию, непременно, должно повлечь его ответственность как лица, которое прибегло к нарушению указанного императива. Итак, попытку установить ответственность народного депутата Украины за нарушение предписания части третьей статьи 84 Конституции Украины можно считать такой, что имеет легитимную цель. В то же время предложенная в законопроекте формула предусматривает предоставление суду полномочий установить только сам факт того, имело место или нет "неличное голосование", - подчеркнули в суде.

В КС отметили, что автоматическая потеря мандата (без решения Верховной Рады) народным депутатом (досрочное прекращение депутатских полномочий) на основании установления судом только самого факта любого "неличного голосования" – безотносительно к характеру действий парламентария, обстоятельств, при которых такой факт имел место, без установления природы личного участия депутата и без учета того, что в отношении его поведения могут оказаться обстоятельства смягчающего характера – не будет соответствовать требованию соразмерности.

"Конституционный суд Украины, основываясь на своей последовательной юридической позиции, согласно которой "ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо исключительно при условии, что такое ограничение соразмерно (пропорционально)", считает, что любое вмешательство в права человека даже при наличии легитимной цели, вопреки требованию соразмерности, непременно повлечет отмену или ограничение прав и свобод человека. Учитывая изложенное Конституционный Суд Украины считает, что законопроект не соответствует части первой статьи 157 Конституции Украины", - отметили в Конституционном суде.

Также суд подчеркнул, что предложенная законопроектом редакция статьи 81 Конституции Украины, которой предлагается исключить из пункта 6 части второй слова "избирательного блока политических партий", устанавливает на конституционном уровне запрет на образование избирательных блоков политических партий, хотя согласно Конституции Украины "избирательный блок политических партий" является отдельным институтом.

В Заключении суда также отмечается, что в случае принятия предложенного законопроектом изменения к Конституции граждане потеряют свои права, следовательно оно не соответствует части первой статьи 157 Основного закона.

Кроме того, как объяснили в КС, законопроект предусматривает, что полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае: "его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии", однако, по мнению суда, предложенное требование не соразмерно преследуемой цели, природа санкции должны соответствовать тяжести правонарушения, а примененное понятие "без уважительных причин" имеет оценочный характер, не соответствует критериям четкости, однозначности, предсказуемости. "Заключение Конституционного Суда Украины обязательное, окончательное и не может быть обжаловано", - добавили в КС.

Как сообщалось, проект закона № 1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" был внесен 10 сентября президентом Владимиром Зеленским.

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