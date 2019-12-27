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В Казахстане произошло крушение самолета со 100 пассажирами на борту
27.12.2019 09:34
В Казахстане самолет со 100 пассажирами потерпел крушение: найдено 9 погибших
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
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