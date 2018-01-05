|Пьяный мужчина открыл огонь в метро Москвы: есть пострадавшие
|05.01.2018 13:00
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В четверг вечером, 4 января, в Москве мужчина устроил стрельбу в метро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные главного управления полиции Москвы.
По данным правоохранителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух охранников на станции "Лихоборы" Московского центрального круга.
"Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны МЦК сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего был задержан", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что пострадавших полицейских доставили в больницу. В настоящее время продолжается расследование инцидента.
Как сообщал svodka.net ранее, в Днепре неизвестные открыли огонь из травматического оружия во дворе частного дома. В результате происшествия пострадали находившиеся во дворе мужчины.
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