В четверг вечером, 4 января, в Москве мужчина устроил стрельбу в метро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные главного управления полиции Москвы.

По данным правоохранителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух охранников на станции "Лихоборы" Московского центрального круга.

"Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны МЦК сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пострадавших полицейских доставили в больницу. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

Как сообщал svodka.net ранее, в Днепре неизвестные открыли огонь из травматического оружия во дворе частного дома. В результате происшествия пострадали находившиеся во дворе мужчины.

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