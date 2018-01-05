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Пьяный мужчина открыл огонь в метро Москвы: есть пострадавшие
05.01.2018 13:00

В четверг вечером, 4 января, в Москве мужчина устроил стрельбу в метро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные главного управления полиции Москвы.

По данным правоохранителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух охранников на станции "Лихоборы" Московского центрального круга.

"Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны МЦК сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пострадавших полицейских доставили в больницу. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

Как сообщал svodka.net ранее, в Днепре неизвестные открыли огонь из травматического оружия во дворе частного дома. В результате происшествия пострадали находившиеся во дворе мужчины.

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Комментарии   

 
0 #2 Виктор 17.10.2014 19:42
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Витал ий"]Чувствую, петров из хохлов. Может и Ленина снесешь еще? :-| лучше бы памятники создавали, чем фонтаны строить которые работают по 1 месяцу в году. Северск и так унылыйгородишко . Бери пример с Кемерово, там такие работы считают достопримечател ьностью, кстати как и дороги.[/£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&] <£$%&£$%& />Замечу, что в Северске сейчас кемеровчане делают дороги. И я не сказал бы, что все так плохо. Главные дороги была в заплатках, но без ям, а вот периферийные действительно в плачевном состояние.
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0 #1 Виталий 17.10.2014 14:18
Чувствую, петров из хохлов. Может и Ленина снесешь еще? :-| лучше бы памятники создавали, чем фонтаны строить которые работают по 1 месяцу в году. Северск и так унылыйгородишко . Бери пример с Кемерово, там такие работы считают достопримечател ьностью, кстати как и дороги.
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